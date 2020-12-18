На овощном рынке в Ростове дотла сгорела легковушка

На овощном рынке сгорела китайская легковушка. Происшествие случилось утром 20 декабря на Аксайском проспекте.На снимках видно, что автомобиль полыхает как спичка. По словам очевидцев, иномарка сгорела за считанные минуты. Ни торговцы, ни владелец "Зоти Т" не смогли потушить транспортное средство. Спасатели прибыли к месту ЧП, когда машина догорала.- В тушении принимали участие семь спасателей и две единицы техники, - рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области. - Причиной возгорания стало короткое замыкание проводки.