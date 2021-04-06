Появились кадры поджога иномарки в Аксае

В социальных сетях появилось видео поджога автомобиля «Киа Сид» в Аксае. Иномарка сгорела после полуночи 7 апреля.Автомобиль был припаркован у дома №16 на улице Садовой. На кадрах видно, как к машине подошел неизвестный человек. Он проводил какие-то манипуляции с автомобилем. Через полминуты в легковушке вспыхнул огонь. Машина сгорела дотла за считанные минуты.Как сообщал Rostov.ru ЧП обошлось без жертв - в момент пожара никого в машине не было. А поджигатель сразу же сбежал.В ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт поджога и сейчас ищут злоумышленника.