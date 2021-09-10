В 54 муниципалитетах Ростовской области выявили инфицированных COVID-19

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 466 человек. По данным на 14 сентября, ими оказались жители 54 городов и районов региона. Большинство новых зараженных - ростовчане (186 человек).В Новочеркасске, Таганроге, Батайске, Волгодонске, а также в Неклиновском, Аксайском, Сальском, Красносулинском, Азовском районах вирус подхватили по восемь человек. В Егорлыкском, Мясниковском, Семикаракорском, Верхнедонском, Миллеровском районах, Гуково и Шахтах - по семь.На территории Орловского, Цимлянского, Багаевского, Константиновского, Морозовского, Чертковского, Каменского и Цимлянского районов заболели по шесть человек. Аналогичная ситуация - в Донецке и Азове. Немного меньше (по пять) людей заразились в Зимовниковском, Веселовском, Матвеево-Курганском, Волгодонском, Зерноградском, Кагальницком районах, а также в Зверево и Каменске-Шахтинском.По четыре пациента с COVID-19 появились в Обливском, Пролетарском, Мартыновском, Боковском, Октябрьском, Шолоховском районах. В Милютинском, Тацинском, Целинском, Ремонтненском и Куйбышевском - по три. Столько же заболевших - в Заветинском, Тарасовском, Усть-Донецком, Родионово-Несветайском, Целинском. В Дубовском, Песчанокопском, Кашарском, Белокалитвинском - по два новых случая заражения.Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 131 049 человек. По информации правительства Ростовской области, 6 371 из них скончался от тяжелых последствий болезни.