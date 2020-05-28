В 22 городах и районах Дона выявлены новые случаи заболевания коронавирусом
В Ростовской области за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 152 жителей.
Новые случаи зарегистрированы в 22 городах и районах. Об этом 30 мая сообщили в правительстве региона.
Большинство случаев выявили в донской столице. В Ростове - 47 новых заболевших, в Белокалитвинском районе – 15.
По 11 случаев зарегистрировано в Сальском и Мясниковском районах. В Новошахтинске, Батайске и Зверево статистику пополнили девять человек.
В Шахтах – шесть новых пациентов. По пять новых случаев - в Тацинском районе и Гуково.
В Волгодонске и Морозовском районе на четыре пациента стало больше. В Неклиновском районе и Таганроге - по три заболевших. В Красносулинском районе, Новочеркасске и Азове за сутки диагноз подтвердился ещё у двух человек.
По одному новому случаю зарегистрировано в Донецке, Семикаракорском, Азовском, Багаевском и Мартыновском районах.
Добавим, что на статистику в ряде районов повлияли вспышки заболевания. Они произошли в Сальском психоневрологическом интернате, в аналогичном учреждении в Зверево и в Миллеровском социальном центре для несовершеннолетних.