В 28 городах и районах Дона выявили новые случаи заражения коронавирусом
В Ростовской области за сутки подтвердили 138 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего их — 3 064. Такие данные сообщаются по состоянию на утро 22 мая.
По данным регионального правительства, новых больных зарегистрировали на 28 территориях Дона: в Ростове-на-Дону (42), Сальском (38), Белкалитвинском районах (8), Новошахтинске и Мясниковском районе (по 6), Батайске (3), Кагальницком, Зерноградском и Семикаракорском районах (по 3), Азове, Шахтах, Каменске-Шахтинском, Аксайском, Багаевском, Красносулинском, Морозовском районах (по 2), Таганроге, Новочеркасске, Гукове, Неклиновском, Азовском, Каменском, Песчанокопском, Мартыновском, Октябрьском, Миллеровском, Егорлыкском и Волгодонском районах (по 1). Инфицированных пока не зарегистрировали только в одном муниципалитете региона — в Родионово-Несветайском районе.
От COVID-19 на территории Ростовской области умерли 34 человека.