В 25 городах и районах Ростовской области выявили новые случаи заболевания COVID-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Ростовской области зарегистрировали в 25 городах и районах. За сутки диагноз подтвердили у 131 человека, за весь период по состоянию на 19 мая — 2 645.В течение дня инфицированных зафиксировали в Ростове-на-Дону (28), Сальском (14), Советском (11), Белокалитвинском (9), Мясниковском районах (8), Каменске-Шахтинском (7), Новошахтинске, Шахтах и Заветинском районе (по 6), Аксайском районе (5), Батайске, Таганроге, Кагальницком (по 4), Песчанокопском районах (3), Новочеркасске, Волгодонске, Весёловском, Миллеровском и Зерноградском районах (по 2), Гукове, Азове, Багаевском, Шолоховском, Красносулинском и Каменском районах (по 1). Единственным районом, где пока не зарегистрировали ни одного случая заражения, остаётся Родионово-Несветайский.Под медицинским наблюдением находятся 7 065 дончан, из них дома, на самоизоляции, — 7 037.