В 28 городах и районах Ростовской области выявили новые случаи заболевания COVID-19

На 28 территориях донского региона зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом. За сутки положительные результаты тестов на новую инфекцию получили 142 человека. Данные предоставили в правительстве Ростовской области.Новые инфицированные выявлены в Ростове-на-Дону (42), Сальском районе (34), Батайске (7), Аксайском (7), Заветинском районах (5), Новошахтинске, Чертковском районе (по 4), Новочеркасске, Таганроге, Звереве, Азовском, Мартыновском, Октябрьском районах (по 3), Донецке, Белокалитвинском, Ремонтненском, Кагальницком, Советском, Орловском районах (по 2), Азове, Гукове, Семикаракорском, Весёловском, Неклиновском, Мясниковском, Тарасовском, Дубовском, Миллеровском районах (по 1). Ещё ни одного случая заражения не зафиксировали в Родионово-Несветайском районе. Общее количество заболевших на территории региона — 2 926.В тяжёлом состоянии находятся 20 пациентов. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. От новой коронавирусной инфекции скончались 33 человека.