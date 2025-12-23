Новости
В результате коммунальной аварии четыре СНТ под Ростовом остались без воды

В результате коммунальной аварии четыре СНТ под Ростовом остались без водоснабжения. Об этом сообщает АО «Ростовводоканал».

Днем 23 декабря в Ворошиловском районе произошел разрыв на водопроводных сетях. В результате без холодной воды оказались улицы Орбитальная и Обсерваторная, бульвар Комарова, поселок Верхнетемерницкий, а также улицы Беляева и Особенная.

Кроме того, водоснабжение было нарушено в СНТ «Гамма», «Труд», «Утро» и «Орбита».

По данным «Ростовводоканала», подача воды будет восстановлена к 18:00 текущего дня.
Фото: Дондей
