Спикер донского парламента подвел итоги законотворческой работы в 2025 году

Фото: ЗС РО.

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко подвел итоги работы законотворческой деятельности депутатского корпуса за 2025 год и поделился планами на будущий год.По словам спикера донского парламента, 2025 год стал стал временем ключевых законодательных решений, прежде всего в социальной сфере — это поддержка семьи, детства, детей, сталкивающихся с трудностями в повседневной жизни, а также социальной адаптации. Важным этапом стало принятие пакета нормативных актов, касающихся градостроительной деятельности. По-прежнему безусловным приоритетом в деятельности работы депутатского корпуса является поддержка участников специальной военной операции и членов их семей и др.- В 2025 году мы приняли 159 областных законов и 73 нормативных постановления Законодательного Собрания. Все эти решения разрабатывались и принимались в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти, муниципалитетами и общественностью. Вообще нужно сказать, что 2025 год был годом обновления управленческой команды Ростовской области. Это, безусловно, отразилось и на содержательной повестке Законодательного Собрания, - отметил Александр Ищенко.Материнство и детствоВ течение 2025 года объем мер социальной поддержки семей с детьми неуклонно расширялся. Председатель ЗС Ростовской области напомнил, что первые предложения, поступившие в донской парламент от Юрия Борисовича Слюсаря после его назначения временно исполняющим обязанности, касались установления новых мер поддержки семьи. Так появилась новая выплата в 300 тысяч рублей при рождении в семье третьего ребенка, а региональный материнский капитал теперь выплачивается всем многодетным семьям, все зависимости от уровня дохода.Для многодетных семей установлена компенсация половины стоимости обучения одного из детей в вузах и колледжах, принято решение о создании пункта проката всего необходимого для новорожденных. С января 2026 года каждая семья, где родится ребенок, получит электронный сертификат на 20 тысяч рублей для приобретения товаров для новорожденных. Кроме того, с 2026 года студентки, которые готовятся стать мамами, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.Еще одно законодательное решение касалось увеличения в полтора раза суммы земельного сертификата для многодетных семей, который можно использовать при покупке или строительстве жилья, а также для погашения ипотеки.- На новый уровень выходит поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выделю абсолютно новый закон о наставничестве, который определил правовое поле для помощи этим детям в профессиональной ориентации и подготовке к взрослой жизни. Назову также наше реализованное обращение на федеральный уровень, которое позволило освободить семьи от уплаты существенной государственной пошлины в размере трех тысяч рублей при обращении в суд для признания детей с ментальными нарушениями недееспособными, - поделился Александр Валентинович.Поддержка участников СВО и их семейБезусловным приоритетом в работе депутатского корпуса является поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. На сегодняшний день в Ростовской области в дополнение к федеральным мерам принято 78 региональных и муниципальных мер поддержки для участников СВО и членов их семей.Кроме принятия законов, депутатский корпус активно участвует в реализации программы «Герой Дона». Шесть депутатов донского парламента являются наставниками для участников этой образовательной программы, которые готовятся к государственной и муниципальной службе в Ростовской области.Продолжает действовать депутатский фронт поддержки боевых подразделений. Практически еженедельно с участием депутатов донского парламента на линию боевого соприкосновения отправляется помощь: автомобильная и мототехника, электронные технические средства, инженерное оборудование, снаряжение, предметы армейского быта.- Мы продолжим оказывать помощь нашим сражающимся подразделениям столько, сколько это потребуется, - подчеркнул спикер донского парламента.Градостроительство и развитие муниципалитетовКорректировки в сфере жилищного строительства также стали одной из важных тем в работе депутатов в 2025 году. Новые нормы решают главную задачу: увязать инвестиционную активность застройщиков с созданием комфортных условий для жителей наших городов, чтобы рядом с многоэтажками обязательно появлялись школы, детские сады, скверы, поликлиники, причём это должны быть новые современные здания, в которых реализуются самые современные стандарты обучения, воспитания и развития.Ещё одним магистральным направлением работы депутатов ЗС стало укрепление финансовой самостоятельности муниципалитетов. По словам Александра Ищенко, эта работа ведется достаточно давно, начиная с того момента, когда передали транспортный налог, являющийся областным, муниципалитетам в качестве их собственного налогового источника.- Считаю, что сегодня у нас идет не просто донастройка межбюджетных отношений с муниципалитетами, а произошел прорыв в сфере укрепления налоговой базы местных бюджетов. По решению Юрия Борисовича Слюсаря был разработан законопроект, который был полностью поддержан депутатами Донского парламента, об изменении отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты до максимально возможных норм, - сказал председатель ЗС Ростовской области. - Плюс к этому впервые за 17 лет мы скорректировали ставки транспортного налога, который сегодня является основным источником для муниципальных дорожных фондов. В целом на сегодняшний день как минимум 8 миллиардов рублей — это дополнительные налоговые поступления в бюджеты муниципальных образований на ближайший год. С каждым годом размер передаваемых финансовых ресурсов с областного на муниципальный уровень будет существенно увеличиваться.Кроме того, была введена административная ответственность за нарушение графика перевозок общественным транспортом по межмуниципальным маршрутам. Чтобы поддержать людей с тяжёлыми формами инвалидности, органы местного самоуправления теперь могут организовывать социальное сопровождение недееспособных взрослых инвалидов.Максимальная площадь земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства увеличена с одного до двух с половиной гектаров.Также с этого года в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» медицинским работникам, работающим в сельской местности, предоставляются бесплатные земельные участки для строительства жилья и ведения личного подсобного хозяйства.Депутаты ЗС также приняли ряд законодательных актов, связанных с изменениями на федеральном уровне в области местного самоуправления.Отдельно Александр Валентинович обратил внимание на закон, который не был принят. Речь идет о предоставлении регионам права самостоятельно определять систему местного самоуправления на региональном уровне. Был выбор между двухуровневой и одноуровневой системами. Переход на одноуровневую систему потребовал бы ликвидации всех сельских поселений. Для Ростовской области, которая по размерам и экономическому потенциалу сопоставима с многими европейскими странами, это было бы неверным решением.- Я благодарен нашему губернатору Юрию Борисовичу Слюсарю, что после длительного обсуждения этого вопроса со специалистами, экспертами, руководителями органов местного самоуправления, с депутатским корпусом было принято решение сохранить существующую двухуровневую модель местного самоуправления. Я уверен, что принятое решение имеет долгосрочное стратегическое значение для развития не только сельских территорий и сельского хозяйства в Ростовской области. Сохранение поселенческой модели реализации местного самоуправления на Дону позволит сохранить близость первого уровня власти к людям и обеспечить эффективность в работе управленческой модели местного самоуправления, заключил спикер донского парламента.Планы на будущееВ завершение своего отчёта спикер донского парламента поблагодарил коллег-депутатов, представителей исполнительной власти и журналистов за совместную работу.Александр Валентинович сообщил, что работа депутатского корпуса в 2026 году также будет направлена на реализацию ключевых приоритетов, обозначенных в текущем году, с акцентом на дальнейшее укрепление социальной защиты населения, развитие региональной инфраструктуры и поддержки участников СВО и их семей.