Днем 23 декабря на Дону отразили атаку одного беспилотника

Фото: Donday

Один БПЛА сбили в небе над Ростовской областью днем 23 декабря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным ведомства, дневной инцидент произошел в период с 9:00 до 14:00. За это время над шестью регионами страны были отражены 11 атак дронов, при этом наибольшее их количество (пять) было сбито над Республикой Крым. В небе над донским регионом отразили атаку одного БПЛА.Стоит отметить, что минувшей ночью атакам подверглись сразу несколько районов Ростовской области: Чертковский, Октябрьский сельский, Усть-Донецкий, Аксайский, Родионово-Несветайский, Тарасовский, Константиновский и Дубовский. Общими усилиями удалось уничтожить 14 беспилотников.Из-за падения обломков в Константиновском районе поврежден забор дома, а в Грушевской вспыхнул пожар в строящемся частном доме.