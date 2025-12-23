Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Днем 23 декабря на Дону отразили атаку одного беспилотника

Днем 23 декабря на Дону отразили атаку одного беспилотника

Один БПЛА сбили в небе над Ростовской областью днем 23 декабря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, дневной инцидент произошел в период с 9:00 до 14:00. За это время над шестью регионами страны были отражены 11 атак дронов, при этом наибольшее их количество (пять) было сбито над Республикой Крым. В небе над донским регионом отразили атаку одного БПЛА.

Стоит отметить, что минувшей ночью атакам подверглись сразу несколько районов Ростовской области: Чертковский, Октябрьский сельский, Усть-Донецкий, Аксайский, Родионово-Несветайский, Тарасовский, Константиновский и Дубовский. Общими усилиями удалось уничтожить 14 беспилотников.

Из-за падения обломков в Константиновском районе поврежден забор дома, а в Грушевской вспыхнул пожар в строящемся частном доме.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.