Ушёл из жизни народный артист РСФСР, актёр театра Горького Игорь Богодух



Фото: Е. Серебрякова



Ростове на 83-м году ушёл из жизни народный артист РСФСР Игорь Богодух. В Ростовском театре драмы им. М. Горького он служил более 50 лет.



Актёр скончался 19 марта. Об этом сообщили в театре. Зрители помнят Игоря Богодуха по ролям городничего в «Ревизоре», Лира в «Короле Лире», Кучумова в «Бешеных деньгах», гетмана всея Украины в «Белой гвардии».

- Эти и другие работы принесли заслуженную славу и признание талантливому артисту, по праву вошли в золотой фонд ростовской драмы, - говорят в театре.



По словам коллег, созданные им персонажи заставляли зрителей смеяться и плакать. Публика неизменно верила ему. Во многом благодаря его роли деда Гришаки в «Тихом Доне» спектакль пользуется огромной популярностью.



Игорь Богодух также известен как актёр кино. Он снялся в таких фильмах, как «Миллион в брачной корзине», «В Крыму не всегда лето», «Узник замка Иф», «Морской волк», «Привал странников», телесериалах «Ростов-папа», «Дневник убийцы», «Таксистка» и других.

- Уход Игоря Александровича Богодуха из жизни – невосполнимая потеря для театра, боль всего коллектива, всех, кто знал и любил его как прекрасного артиста и партнера по сцене, доброго и глубоко порядочного человека, - добавили в театре.



Прощание с артистом состоится 21 марта. Гражданская панихида пройдёт в стенах его родного театра. Траурное мероприятие начнётся в 11 часов в фойе театра.