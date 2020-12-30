Уроженка Ростова проиграла выборы в Бруклинский Суррогатный суд США
Елена Барон справа.
Уроженка Ростова-на-Дону Елан Барон проиграла выборы в Бруклинский Суррогатный суд Соединенных Штатов Америки, сообщает DonDay.ru. Она заняла третье место в гонке, не сумев обойти Мередит Джонс и Маргариту Лопес Торрес. Последняя и получила кресло судьи, обойдя соперниц. Она набрала 26 108 голосов избирателей.
Елена Барон и дальше будет занимать должность судьи Гражданского суда. Напомним, свою должность она получила в 2017 году.
Барон, иммигрировал в США из Ростова-на-Дону более 25 лет назад. Она училась и работал в Америке. За свою карьеру успела поработать в пять судах Нью-Йорка.