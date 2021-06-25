В Ростове без вести пропала 80-летняя пенсионерка

В Ростове разыскивают без вести пропавшую 80-летнюю женщину. Антонина Гришанина вторые сутки не возвращается домой.Последний раз пенсионерку видели около 14 часов 27 июня. В тот день она вышла из дома на улице 2-й Краснодарской. С тех пор от нее нет вестей. Родственники не смогли отыскать Антонину самостоятельно. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.Рост пропавшей составляет около 160-165 сантиметров, телосложение - среднее. У женщины седые короткие волосы и серо-зеленые глаза. С собой она взяла черную сумку.Если вам известно что-либо о местонахождении Антонины Гришаниной, сообщите по номеру 112 или 8(800)700-54-52.