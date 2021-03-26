В Ростове 29-летняя девушка пропала без вести

В донской столице без вести пропала 29-летняя девушка. О местонахождении Анастасии Черноморцевой нет информации с 25 марта.Жительница Первомайского района ушла из дома около 16 часов. Больше ее никто не видел. Обеспокоенные родственники Анастасии написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.На вид пропавшей около 29-30 лет, рост 165 сантиметров, телосложение среднее, глаза зелено-голубые, волосы светло-русые. Она была одета в красную куртку, красные спортивные штаны и кроссовки красного цвета.Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Анастасии, просьба позвонить по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.