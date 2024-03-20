Уроженец Ростовской области погиб на СВО при атаке фосфорными бомбами

Фото: вести217.рф.

Военнослужащий из Ростовской области погиб в ходе СВО. 40-летний Александр Соснов был смертельно ранен.Мужчина проживал в хуторе Дудниковском Чертковского района. Осенью 2022 года он заключил контракт с частной военной компанией и уехал на фронт. В ноябре Александра ранили под городом Лисичанском (ЛНР), после чего его доставили в госпиталь. После лечения боец снова вернулся в зону СВО.В начале января 2023 года совместно с товарищами Александр штурмовал Артемовск. Под обстрелом фосфорными бомбами мужчина получил сильные термические ожоги. Травмы были несовместимы с жизнью.По информации вести217.рф, тело доставили на родину больше чем через год – в марте 2024-го. Александра предали земле в хуторе Дудниковском.