Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Уроженец Ростовской области погиб на СВО при атаке фосфорными бомбами

Уроженец Ростовской области погиб на СВО при атаке фосфорными бомбами
Военнослужащий из Ростовской области погиб в ходе СВО. 40-летний Александр Соснов был смертельно ранен.

Мужчина проживал в хуторе Дудниковском Чертковского района. Осенью 2022 года он заключил контракт с частной военной компанией и уехал на фронт. В ноябре Александра ранили под городом Лисичанском (ЛНР), после чего его доставили в госпиталь. После лечения боец снова вернулся в зону СВО.

В начале января 2023 года совместно с товарищами Александр штурмовал Артемовск. Под обстрелом фосфорными бомбами мужчина получил сильные термические ожоги. Травмы были несовместимы с жизнью.

По информации вести217.рф, тело доставили на родину больше чем через год – в марте 2024-го. Александра предали земле в хуторе Дудниковском.
Фото: вести217.рф.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.