В Ростовской области измерили уровень радиации

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В Ростовской области перед Рождеством измерили уровень радиации. О результатах проверки сообщили на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» 6 января.По результатам измерений специалисты отметили, что мощность излучения составила в районе Ростовской АЭС 0,10–0,16 мкЗв/ч (11,5–18,4 мкР/ч). Этот показатель не превышает естественного радиационного фона и является приемлемым.Напомним, что в декабре Гидрометцентр также замерил уровень радиации. Тогда уровень тоже соответствовал нормам. Показатели варьировались от 0,09 до 0,16 микрозиверта в час.