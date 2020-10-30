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Ураганный ветер и ливни прогнозируют в Ростовской области в ближайшие часы

Ураганный ветер и ливни прогнозируют в Ростовской области в ближайшие часы
Ураганный ветер и ливневый дождь в ближайшее время обрушатся на Ростовскую область. Синоптики обещают неблагоприятные погодные условия в течение дня 2 ноября.

В регионе ожидаются сильный дождь, гроза и усиление ветра до 20 метров в секунду. Несмотря на это, в области будет достаточно тепло: днём температура поднимется до +18 градусов, а ночью сохранится до +9. В некоторых районах ночью возможен туман.

Усиленный ветер может повалить деревья, оборвать провода ЛЭП и оторвать плохо закрепленные конструкции. Ливневый дождь может стать причиной затопления территорий. Возможны скачки напряжения.

Водителям автомобилей стоит быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать ПДД.

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