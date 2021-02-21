Управление здравоохранения Ростова возглавила Ольга Мельникова

Управление здравоохранения Ростова-на-Дону возглавила Ольга Мельникова. Кандидатуру, которую ранее выдвинул Алексей Логвиненко, поддержали на заседании городской Думы 24 февраля.Обязанности начальника горздрава Мельникова исполняла почти четыре месяца - сразу после увольнения Надежды Левицкой с этого поста.Ольга Мельникова родилась в 1971 году в донской столице. В 25 лет она окончила РостГМУ по специальности «медико-профилактическое дело».Карьеру Мельникова начала еще будучи студенткой. В 21 год она стала врачом-лаборантом, а затем - врачом-методистом в ЦРБ. В 2004 году ее назначили инспектором отдела страховой медицины и работы с кадрами. А в 2008-м возглавила этот отдел.В 2012 году Ольга Мельникова получила дополнительное образование по специальности «государственное и муниципальное право» и «организация здравоохранения и общественного здоровья». Опыт управления медперсоналом у Мельниковой уже есть - с 2012 по 2016 годов она занимала должность главврача поликлиники №1 в Ростове-на-Дону.