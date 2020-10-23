После увольнения Надежды Левицкой и. о. начальника управления здравоохранения Ростова стала ее зам
В связи с увольнением Надежды Левицкой временно исполняющим обязанности начальника управления здравоохранения донской столицы стала замначальника управления здравоохранения Ростова Ольга Барладян. Об этом сообщили в администрации города.
Напомним, 27 октября Алексей Логвиненко подписал бумаги об увольнении руководителя управления здравоохранения. Есть версия полагать, что на решение главы администрации повлиял скандал в горбольнице № 20, где якобы из-за нехватки кислорода массово погибли пациенты.
В один день Ростовская область лишилась сразу двух руководителей в сфере здравоохранения. Помимо увольнения Надежды Левицкой, свой пост добровольно покинула министр здравоохранения донского региона Татьяна Быковская. По данным правительства, она уволилась в связи с выходом на пенсию. Помимо наград и почестей, она запомнилась громким уголовным делом, однако ее вина так и не была доказана.