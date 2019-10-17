Пенсионный фонд по Ростовской области потратит почти 2 млн рублей на почтовые марки



На покупку почтовых марок Пенсионный фонд по Ростовской области потратит почти два миллиона рублей. Заявка на сайте госзакупок появилась 18 октября. Средства выделяются из средств ПФ России.



В документации сказано, что донскому отделению Пенсионного фонда требуется десять видов марок. Исполнитель должен поставить товар в течение десяти рабочих дней с момента подписания контракта. Победителя конкурса определят с помощью электронного аукциона, который состоится 30 октября. Заявки можно подавать до 28 октября.