Улицы Александровки в Ростове затопило из-за коммунальной аварии

В Ростове-на-Дону затопило улицы в Пролетарском районе. ЧП случилось днем 30 апреля.В соцсетях появились снимки потопа на улице 40-летия Победы - одной из основных дорог Александровки. На фото видно, как автомобилисты едут по огромной нескончаемой луже. Новообразовавшаяся река создает неудобства и для пешеходов. Вряд ли кто-то готовился к потопам в теплую солнечную погоду. Людям сложно переходить проезжую часть, не намочив ноги.Как сообщили в АО «Ростовводоканал», большое количество воды разлилось по дорогам из-за порыва на водоводе. Очевидно, не выдержали старые коммуникации, а ливневая система не справилась с потоком воды. Воде некуда было деваться и она скопилась на городских улицахК счастью, авария никак не отразится на подаче воды в дома. Коммунальщики уже остановили поток и занялись ремонтными работами.