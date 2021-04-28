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Улицы Александровки в Ростове затопило из-за коммунальной аварии

Улицы Александровки в Ростове затопило из-за коммунальной аварии
В Ростове-на-Дону затопило улицы в Пролетарском районе. ЧП случилось днем 30 апреля.

В соцсетях появились снимки потопа на улице 40-летия Победы - одной из основных дорог Александровки. На фото видно, как автомобилисты едут по огромной нескончаемой луже. Новообразовавшаяся река создает неудобства и для пешеходов. Вряд ли кто-то готовился к потопам в теплую солнечную погоду. Людям сложно переходить проезжую часть, не намочив ноги.

Как сообщили в АО «Ростовводоканал», большое количество воды разлилось по дорогам из-за порыва на водоводе. Очевидно, не выдержали старые коммуникации, а ливневая система не справилась с потоком воды. Воде некуда было деваться и она скопилась на городских улицах

К счастью, авария никак не отразится на подаче воды в дома. Коммунальщики уже остановили поток и занялись ремонтными работами.

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