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Украинский экс-замминистра: Ростовская область попросится в состав Украины

Украинский экс-замминистра: Ростовская область попросится в состав Украины
Фото: 3mv.ru
«Этот Донецк с Луганском прибежит вместе с Краснодарским краем и с Ростовской областью к нам», - такое заявление сделал бывший заместитель министра транспорта и связи Украины, бизнесмен Павел Елизаров.

Экс-чиновник считает, что руководству страны необходимо сейчас работать над подъёмом экономики и повышением уровня в жизни в стране. Тогда потерянные территории не придется возвращать силой. Независимые сегодня республики сами захотят вернуться в состав Украины. Об этом он рассказал в интервью Новоросинформ.
«Сегодня, в последние пять лет истерия нагнетается. Лучше бы они с таким усердием нагнетали вокруг экономики. Очевидный вопрос, он сразу был – как только экономика в Украине будет сильная, то все территории вернутся», - уверен Елизаров.

Кроме того, бывший политик уверен, что вместе с ДНР и ЛНР в состав Украины захотят войти Ростовская область и Краснодарский край. При этом спикер не назвал, когда же наступит это время.

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