Уголовное дело завели на мужчину, избившего до смерти жителя Шахт из-за сигареты
Уголовное дело завели на мужчину, избившего жителя Шахт до смерти. Об этом 20 октября сообщает СУ СКР по Ростовской области.
Денис Фасулаки 7 октября пошел с приятелем в бар на улице Советской. Когда он вышел из заведения, к нему подошел мужчина и попросил закурить. Он отказал. Подозреваемый напал на 37-летнего мужчину с кулаками. Денису нанесли множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Несмотря на оказанную врачами помощь, он скончался через неделю.
Подозреваемого вскоре поймали. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».