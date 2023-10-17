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Толпа парней до смерти забила жителя Шахт из-за сигареты

Толпа парней до смерти забила жителя Шахт из-за сигареты
Причиной жестокой расправы над жителем Шахт стала сигарета. Подробности жуткого происшествия 17 октября сообщил KVU.

Ночью 7 октября Денис Фасулаки с приятелем пошли в бар. Когда они вышли на улицу, на парковке поблизости сидела компания ребят. Один из парней попросил у Дениса сигарету, на что тот ответил отказом. Мужчина не курил и угостить незнакомца было попросту нечем.

Толпа не поверила мужчине. После недолгой словесной перепалки компания набросилась с кулаками на горожан. В результате жестокого избиения 37-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Врачи неделю боролись за жизнь Дениса, но не смогли его спасти. Он скончался 14 октября в стенах медицинского учреждения.

Денис работал в такси. У него остались брат и пожилая мама.
Фото: KVU.
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