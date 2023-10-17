Толпа парней до смерти забила жителя Шахт из-за сигареты
Причиной жестокой расправы над жителем Шахт стала сигарета. Подробности жуткого происшествия 17 октября сообщил KVU.
Ночью 7 октября Денис Фасулаки с приятелем пошли в бар. Когда они вышли на улицу, на парковке поблизости сидела компания ребят. Один из парней попросил у Дениса сигарету, на что тот ответил отказом. Мужчина не курил и угостить незнакомца было попросту нечем.
Толпа не поверила мужчине. После недолгой словесной перепалки компания набросилась с кулаками на горожан. В результате жестокого избиения 37-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Врачи неделю боролись за жизнь Дениса, но не смогли его спасти. Он скончался 14 октября в стенах медицинского учреждения.
Денис работал в такси. У него остались брат и пожилая мама.