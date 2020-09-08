Жителя Шахт подозревают в избиении отчима до смерти
В Шахтах 40-летнего мужчину задержали по подозрению в избиении до смерти своего отчима. Трагедия случилась 6 сентября.
По версии следствия, мужчина выпивал в своей квартире. Внезапно между ним и его 66-летним отчимом начался спор. Спустя некоторое время словесная перепалка переросла в открытое противостояние. Пьяный пасынок не выдержал и с кулаками накинулся на своего оппонента. Удары были такой силы, что потерпевший скончался на месте.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.