Жителя Шахт подозревают в избиении отчима до смерти

В Шахтах 40-летнего мужчину задержали по подозрению в избиении до смерти своего отчима. Трагедия случилась 6 сентября.По версии следствия, мужчина выпивал в своей квартире. Внезапно между ним и его 66-летним отчимом начался спор. Спустя некоторое время словесная перепалка переросла в открытое противостояние. Пьяный пасынок не выдержал и с кулаками накинулся на своего оппонента. Удары были такой силы, что потерпевший скончался на месте.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.