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Жителя Шахт подозревают в избиении отчима до смерти

Жителя Шахт подозревают в избиении отчима до смерти
В Шахтах 40-летнего мужчину задержали по подозрению в избиении до смерти своего отчима. Трагедия случилась 6 сентября.

По версии следствия, мужчина выпивал в своей квартире. Внезапно между ним и его 66-летним отчимом начался спор. Спустя некоторое время словесная перепалка переросла в открытое противостояние. Пьяный пасынок не выдержал и с кулаками накинулся на своего оппонента. Удары были такой силы, что потерпевший скончался на месте.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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