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В Ростове на мужчину, избившего и ограбившего подростка, завели уголовное дело

В Ростове на мужчину, избившего и ограбившего подростка, завели уголовное дело

В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении жителя республики Дагестан. 26-летний мужчина подозревается в совершении преступления по статье “Грабёж”. Об этом сообщили в следственном управлении следственного комитета РФ по региону.

По версии следствия, 8 июля житель Дагестана напал на подростка на Береговой улице.
- Мужчина несколько раз ударил 17-летнего парня кулаком по голове, а затем украл у него музыкальную колонку за 2,5 тысячи рублей, - дополнили в ведомстве.

После случившегося инцидента подозреваемый скрылся.

В настоящее время, следователи выясняют обстоятельства преступления и проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных злодеяний. В суд направили заявление об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

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