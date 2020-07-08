В Ростове на мужчину, избившего и ограбившего подростка, завели уголовное дело

В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении жителя республики Дагестан. 26-летний мужчина подозревается в совершении преступления по статье “Грабёж”. Об этом сообщили в следственном управлении следственного комитета РФ по региону.По версии следствия, 8 июля житель Дагестана напал на подростка на Береговой улице.После случившегося инцидента подозреваемый скрылся.В настоящее время, следователи выясняют обстоятельства преступления и проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных злодеяний. В суд направили заявление об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.