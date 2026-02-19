На Орской в Ростове-на-Дону обрушился участок самотечного канализационного коллектора

Фото: Ростовводоканал

Участок самотечного канализационного коллектора обрушился в Ростове на Орской. В водоканале сообщили, что причиной могли стать нелегальные сливы отходов на улице.Днем 14 февраля на улице Орской произошло серьезное коммунальное ЧП – обрушился участок самотечного канализационного коллектора. Бригады водоканала работают в усиленном режиме, устраняя аварию уже пятые сутки подряд.Специалисты трудятся круглосуточно, используя десять единиц спецтехники. На данный момент уже заменено 24 метра трубы, и до завершения работ осталось около 12 метров.Обрушившийся коллектор отвечает за отвод сточных вод из ЖК «Платовский» и от Ростовского моря. Чтобы не допустить сбоев в водоснабжении близлежащих домов, организована временная перекачка стоков с помощью дизельной установки.Предварительной причиной аварии в водоканале называют несанкционированные сливы жидких отходов. Местные жители подтверждают: ассенизаторы регулярно сливают нечистоты в канализационные колодцы, несмотря на регулярные рейды и штрафы.