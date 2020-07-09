На Дону завели уголовное дело на мужчину, стрелявшего в правоохранителей

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В Ростовской области завели уголовное дело на мужчину, стрелявшего в правоохранителей. 34-летний мужчина подозревается в совершении сразу нескольких преступлений по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Об этом сообщили в следственном управлении следственного комитета РФ по региону.По версии следствия, происшествие случилось 11 июля в Азовском районе. Сотрудники УФСБ России хотели задержать мужчину, который подозревался в изготовлении взрывных устройств. В ответ на действия правоохранителей, подозреваемый выстрелили в них из автоматического огнестрельного оружия.В настоящее время выясняются обстоятельства преступления.