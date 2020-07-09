Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону завели уголовное дело на мужчину, стрелявшего в правоохранителей

На Дону завели уголовное дело на мужчину, стрелявшего в правоохранителей
Фото: krsk.kp.ru

В Ростовской области завели уголовное дело на мужчину, стрелявшего в правоохранителей. 34-летний мужчина подозревается в совершении сразу нескольких преступлений по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Об этом сообщили в следственном управлении следственного комитета РФ по региону.

По версии следствия, происшествие случилось 11 июля в Азовском районе. Сотрудники УФСБ России хотели задержать мужчину, который подозревался в изготовлении взрывных устройств. В ответ на действия правоохранителей, подозреваемый выстрелили в них из автоматического огнестрельного оружия.
- Затем мужчина привёл в действие самодельное взрывное устройство, получив при этом смертельные ранения, - рассказали в ведомстве.

В настоящее время выясняются обстоятельства преступления.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.