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Уехал на велосипеде и не вернулся: на Дону разыскивают 64-летнего мужчину

Уехал на велосипеде и не вернулся: на Дону разыскивают 64-летнего мужчину
В Ростовской области разыскивают 64-летнего мужчину, пропавшего без вести. Местонахождение Александра Тисленко почти месяц остается неизвестным.

Последний раз жителя села Дячкино Тарасовского района видели 6 августа. В тот день он уехал на самодельном зеленом велосипеде. С тех пор мужчина не возвращался. На связь с близкими Александр не выходил. Родственники тут же забили тревогу - пропавший нуждается в медпомощи. Они написали заявление в полицию. Вскоре к поискам подключились волонтеры.

У мужчины короткие волосы, есть залысины, плотное телосложение, рост - 166 сантиметров. В день исчезновения он был одет в темные штаны и майку, на голове - темно-синяя кепка.

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