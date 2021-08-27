Уехал на велосипеде и не вернулся: на Дону разыскивают 64-летнего мужчину

В Ростовской области разыскивают 64-летнего мужчину, пропавшего без вести. Местонахождение Александра Тисленко почти месяц остается неизвестным.Последний раз жителя села Дячкино Тарасовского района видели 6 августа. В тот день он уехал на самодельном зеленом велосипеде. С тех пор мужчина не возвращался. На связь с близкими Александр не выходил. Родственники тут же забили тревогу - пропавший нуждается в медпомощи. Они написали заявление в полицию. Вскоре к поискам подключились волонтеры.У мужчины короткие волосы, есть залысины, плотное телосложение, рост - 166 сантиметров. В день исчезновения он был одет в темные штаны и майку, на голове - темно-синяя кепка.