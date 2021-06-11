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В Ростовской области 45-летний мужчина пропал без вести

В Ростовской области 45-летний мужчина пропал без вести
В Ростовской области почти неделю разыскивают 45-летнего мужчину, пропавшего без вести. Александр Фролов не выходит на связь с родственниками с 8 июня.

В тот день мужчина ушел из дома. Он не вернулся ни к вечеру, ни на следующий день. Тогда родные забили тревогу. Они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.

У Александра темные короткие волосы, черные глаза. Рост мужчины составляет 180 сантиметров, телосложение плотное. В день исчезновения он был одет в серую куртку, клетчатую рубашку, джинсы, обут в черные сланцы.

Если вы видели Александра Фролова или знаете что-либо о его местонахождении, позвоните по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52.

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