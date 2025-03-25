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В Ростовской области зарегистрировано пять видов вируса

В Ростовской области зарегистрировано пять видов вируса
В Ростовской области за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 25,6%. Данные опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Преобладающим остается вирус гриппа, но также встречаются риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус.

В Ростове-на-Дону с 17 по 23 марта заболеваемость гриппом и ОРВИ упала на 28,4% по сравнению с предыдущей неделей. Уровень заболеваемости в городе ниже эпидемического порога на 6,4%. Среди заболевших более половины — взрослые.

Напомним, с 4 февраля в регионе введен карантин по гриппу и ОРВИ в медицинских учреждениях, который будет действовать до особого распоряжения.
Фото: Ростов ру
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