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Пуск горячей воды на Северном снова перенесли

Пуск горячей воды на Северном снова перенесли
Пуск горячей воды на Северном перенесли до 8 августа. Информацию сообщает администрация Ростова-на-Дону со ссылкой на «Ростовские тепловые сети».

Горячее водоснабжение отключили в домах местных жителей еще в начале июля. На протяжении месяца ростовчане принимают душ с помощью ведер и тазиков. Сроки подачи воды переносили не раз.

Воду должны были включить 27 июля. Однако в этот день ничего не изменилось.

- Ресурсоснабжающей организацией «Ростовские тепловые сети» при проведении гидравлических испытаний был выявлен дефект теплотрассы, - добавили в сообщении.

После жалоб горожан власти сообщили, что горячее водоснабжение возобновят 8 августа. Почти неделю специалисты будут проводить ремонтные работы на теплотрассе.
Фото: Rostov.ru
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