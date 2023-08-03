Пуск горячей воды на Северном снова перенесли

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Пуск горячей воды на Северном перенесли до 8 августа. Информацию сообщает администрация Ростова-на-Дону со ссылкой на «Ростовские тепловые сети».Горячее водоснабжение отключили в домах местных жителей еще в начале июля. На протяжении месяца ростовчане принимают душ с помощью ведер и тазиков. Сроки подачи воды переносили не раз.Воду должны были включить 27 июля. Однако в этот день ничего не изменилось.- Ресурсоснабжающей организацией «Ростовские тепловые сети» при проведении гидравлических испытаний был выявлен дефект теплотрассы, - добавили в сообщении.После жалоб горожан власти сообщили, что горячее водоснабжение возобновят 8 августа. Почти неделю специалисты будут проводить ремонтные работы на теплотрассе.