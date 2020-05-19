У жителей Дона с начала пандемии значительно снизилась платежеспособность

Платежеспособность жителей Ростовской области значительно снизилась с началом пандемии. Об этом сообщила директор Департамент потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.О сложившихся тенденциях на потребительском рынке руководитель ведомства рассказала во время заседания донского правительства 21 мая.По её словам, с 15 мая на Дону работают 99 торговых площадок почти на 7000 мест. Но для их полноценного функционирования нужен восстановительный период, в течение которого организаторам необходимо вернуть к работе продавцов и, непосредственно, покупателей.Директор департамента также рассказала об изменении цен на продукты питания. По её словам, со 2 марта по настоящее время рост цен отмечен на 20 из 24 позиций социально значимой группы товаров. Более чем на 20% подорожали овощи: лук, морковь, капуста, гречка, картофель, сахар и яблоки.В Департаменте потребительского рынка объяснили рост сезонным подорожанием. По 15 позициям стоимость изменилась от 0,4% до 8%. Снижение цен зафиксировано на замороженную рыбу и хлеб из пшеничной муки.