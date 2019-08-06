Специалисты рассказали о качестве продуктов на прилавках Ростовской области





В Ростове подвели итоги мониторинга качества товаров. О результатах работы, проделанной в 2018 году, рассказала директор департамента потребительского рынка Ирина Теларова.



По словам руководителя ведомства, всего было проверено 134 категории продуктов, по 10 единиц в каждой. Товары приобретались в торговых сетях Ростовской области и передавались в лаборатории для исследования по микробиологическим показателям. Проверке подверглись молочная, мясная и рыбная продукция, а также хлебобулочные изделия и салаты собственного производства торговых сетей.

- В целом за прошлый год качество молочной продукции улучшилось, - отметила Ирина Теларова. – Так, в этом году порадовали результаты исследований глазированных и творожных сыров с наполнителями. Все закупленные образцы соответствуют требованиям по жирно-кислотному и микробиологическим показателям.



Сегодня среди ростовчан и жителей области большой популярностью пользуется продукция частных мини-пекарен. Специалисты проверили 10 образцов изделий и не нашли никаких нарушений.



Что касается продуктов из мяса, то из семи исследованных образцов колбасы по физико-химическим показателям не соответствовал один – колбаса «Докторская» производителя из Белгородской области ЗАО «СК Короча». Массовая доля жира в изделии оказалась больше нормы. А вот мясной фарш проверку не прошёл. Из 10 образцов семь не соответствовали по микробиологическим показателям. Продукт с нарушением продавался в сетях «Лента», «Перекресток» и «Магнит».



В двух образцах мороженой рыбы эксперты нашли кишечную палочку. В рыбных консервах четырёх производителей жидкости оказалось больше, чем рыбы.



Только половина салатов с заправкой собственного производства торговых сетей соответствовали требованиям.

- Подобные исследования проводятся в целях защиты прав потребителей на приобретение продукции, соответствующей требованиям технических регламентов, - подчеркнула Ирина Теларова. – Они помогают выявить опасные, некачественные, контрафактные товары, реализуемые на потребительском рынке области. И это уже установленный факт, что проведение исследований продукции имеет высокую социальную значимость, поскольку потребителям важно понимать, что учитывают их интересы на получение качественных и безопасных товаров.