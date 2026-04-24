За 57 млн рублей под Ростовом продают крупную плодово-ягодную ферму

За 57 миллионов рублей под Ростовом продают крупную плодово-ягодную ферму. На земельном участке площадью 23 гектара растут черешня, вишня, слива, алыча, клубника и малина. Объявление о продаже сельскохозяйственного объекта появилось на популярном интернет-портале в апреле текущего года.Ферма расположена всего в 10 километрах от Ростова-на-Дону, в пределах Аксайского района. Помимо обширных посадок, на территории объекта имеется вся необходимая для ведения хозяйства инфраструктура: складские помещения, мастерская, жилой дом, бытовые постройки, трансформаторная подстанция мощностью 22 кВт с трехфазным питанием, скважина с повышающим насосом и резервуары для полива.Вместе с фермой покупателю перейдет полный парк сельскохозяйственной техники, включающий тракторы МТЗ-82, ДТ-75, ЮМЗ, Т-30, грузовой автомобиль «ГАЗель», а также вагончики и разнообразное прицепное оборудование для агрокультурных работ, такое как опрыскиватели, культиваторы, фреза, гребнеобразователь, плуг и диски.Однако главным активом фермы являются ее плодовые насаждения. Сады, высаженные в период с 2018 по 2022 годы, только начинают вступать в фазу плодоношения. На шести гектарах культивируется клубника, на трех гектарах – черешня, на одном гектаре – вишня, на 2,5 гектара – слива и алыча, а также на 0,5 гектара – малина.