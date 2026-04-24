Ростовскую область 25 апреля накроют дожди с мокрым снегом. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.В этот день метеорологи прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В ночные и утренние часы местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В дневное время в отдельных районах будет небольшой дождь.Порывы ветра будут доходить до 8-13 метров в секунду, местами - до 15-18 метров в секунду. В вечернее время воздушные порывы усилятся до 23 метров в секунду.Ночью и утром температура воздуха составит +1…+6 градусов. Местами будут наблюдаться заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1…-3 градусов. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +5...+10 градусов.