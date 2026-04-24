Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовскую область 25 апреля накроют дожди с мокрым снегом. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

В этот день метеорологи прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В ночные и утренние часы местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В дневное время в отдельных районах будет небольшой дождь. 

Порывы ветра будут доходить до 8-13 метров в секунду, местами - до 15-18 метров в секунду. В вечернее время воздушные порывы усилятся до 23 метров в секунду. 

Ночью и утром температура воздуха составит +1…+6 градусов. Местами будут наблюдаться заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1…-3 градусов. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +5...+10 градусов. 
Фото: Дондей
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика