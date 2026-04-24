Эксперты прогнозируют ничью в матче «Ростов» — «Оренбург»

25 апреля на «Ростов-Арене» пройдет матч 27-го тура РПЛ, в котором донская команда встретится с «Оренбургом». Аналитики уже подготовили прогноз на исход встречи.

По мнению экспертов, матч завершится ничьей 1:1. «Ростов» сможет забить гол, но ожидать победы не стоит. После смены тренера «Оренбург» стал играть лучше, хотя команда и находится на грани вылета. «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице, а «Оренбург» — 13-е из 16.

После зимнего перерыва «Ростов» одержал лишь одну победу в восьми матчах. По мнение аналитиков, вторую часть Чемпионата России ростовчане провалили.

Некоторые футбольные эксперты считают, что «Ростов» в первом сезоне после ухода Валерия Карпина рискует оказаться в Первой лиге.


Фото: ФК Ростов
0 0

