Младшая дочь Павла Деревянко удивила его выбором профессии. Александра хочет пойти по стопам отца.
По словам Деревянко, его младшая дочь мечтает об актёрской карьере в рекламе, а не в кино. Актёр подчеркнул, что не будет влиять на выбор своих дочерей. Тем не менее для него это стало неожиданностью, поскольку ранее у нее не было подобных интересов.
В то же время старшая дочь Павла, 15-летняя Варвара, уже активно занимается своей личной жизнью. Павлу известно о молодом человеке, который работает в автосервисе. Актёр считает этого парня хорошим выбором для своей дочери.
Недавно Павел Деревянко и его новая жена Зоя оказались в неудобном положении из-за вопроса о будущем ребенке.
Во время прохода на красной дорожке пара остановилась, чтобы пообщаться с журналистами. Когда их спросили, ревнует ли Зоя Павла, она ответила утвердительно. Затем журналисты поинтересовались, чем пара занимается по ночам. В ответ они услышали, что молодожены репетируют технику речи.
– Мы все ждем ребенка от вас, а вы чем-то не тем занимаетесь, – сказали журналисты.
Пара не стала реагировать на бестактность, но спустя некоторое время Зоя опубликовала ролик, в котором выразила недовольство непрофессионализмом сотрудников СМИ.