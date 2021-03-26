У мужчины, погибшего в ДТП с фургоном на трассе под Ростовом, остались жена и двое детей
Стала известна личность мужчины, который погиб под колесами фургона на трассе в Ростовской области. Уроженец Волгодонска Павел К. получил травмы, несовместимые с жизнью, 29 марта в Аксайском районе.
Мужчина остановился на обочине автодороги, чтобы починить колесо на своей ГАЗели. Пока мужчина ремонтировал свое авто на обочине, по трассе несся 51-летний мужчина на «Вольво». Он не успел притормозить перед припаркованным грузовиком. Водитель иномарки задел по касательной ГАЗель, а вместе с ней и ее шофера.
От полученных травм Павел скончался скончался на месте происшествия. У мужчины остались жена, двое детей и внук.
Сейчас родственники ищут возможных свидетелей аварии, чтобы восстановить все детали случившейся трагедии. Если вам что-либо известно об аварии, произошедшей 29 марта на 1068-м километре трассы М-4 «Дон», просьба позвонить по номерам: 8-988-553-45-26 или 8-928-188-04-79 – жена погибшего Вероника.