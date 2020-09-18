Стала известна личность погибшего на трассе М-4 «Дон» мотоциклиста

Мотоциклист, погибший 19 сентября на 861-м километре трассы М-4 «Дон» в Миллеровском районе, был инструктором по вождению. Об этом пишет DonDay.ru со ссылкой на племянницу байкера Александру Забейворота.Напомним, смертельное ДТП случилось вечером 19 сентября на трассе М-4 «Дон». По сообщению отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 33-летний Игорь И. превысил скорость и, не справившись с управлением, влетел в грузовик. В причинах аварии еще разбираются правоохранители.Известно, что в тот вечер мужчина так и не доехал к другу. Игоря похоронят 21 сентября. У него остались мать, сестра и дочь-пятиклассница.