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Уже больше 10 часов тысячи жителей Шахт остаются без света

Уже больше 10 часов тысячи жителей Шахт остаются без света
Уже больше 10 часов тысячи жителей Шахт остаются без света. Электроэнергию отключили 25 марта около 22:00. К утру 26 марта свет так и не дали.

Перебои связаны с напряжением на высоковольтной линии. Свет обещали вернуть в течение нескольких часов, но коммуникацию восстановили только в части города.

Без электричества все еще остаются жители домов на улице Крутой, Каменной, Фрунзе, переулков Путепроводного и Новочеркасского. Среди них – маленькие дети и пожилые люди.

Шахтинцы переживают, так как в прошлое отключение они просидели без света почти неделю.
Фото: Ростов ру
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