Фото: Ростов ру

Уже больше 10 часов тысячи жителей Шахт остаются без света. Электроэнергию отключили 25 марта около 22:00. К утру 26 марта свет так и не дали.Перебои связаны с напряжением на высоковольтной линии. Свет обещали вернуть в течение нескольких часов, но коммуникацию восстановили только в части города.Без электричества все еще остаются жители домов на улице Крутой, Каменной, Фрунзе, переулков Путепроводного и Новочеркасского. Среди них – маленькие дети и пожилые люди.Шахтинцы переживают, так как в прошлое отключение они просидели без света почти неделю.