Жители ЖК «Акварель» в Ростове остались на сутки без горячей воды

Фото: Ростов ру.

В Ростове-на-Дону жители ЖК «Акварель» столкнулись с проблемой отсутствия горячего водоснабжения. Перебои с горячей водой начались 5 сентября.Проблема затронула пять многоэтажных домов по улице Скачкова. После обращения в аварийную службу жителям сообщили о неполадках на котельной. Несмотря на заверения о том, что специалисты работают над устранением проблемы, горячее водоснабжение не было восстановлено в течение суток.После повторного обращения в аварийную службу спустя более 20 часов отсутствия горячей воды жителям не смогли предоставить точную информацию о сроках устранения неисправности.Учитывая приближение выходных дней, жители переживают, что останутся без воды и в выходной.