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Жители ЖК «Акварель» в Ростове остались на сутки без горячей воды

Жители ЖК «Акварель» в Ростове остались на сутки без горячей воды
В Ростове-на-Дону жители ЖК «Акварель» столкнулись с проблемой отсутствия горячего водоснабжения. Перебои с горячей водой начались 5 сентября.

Проблема затронула пять многоэтажных домов по улице Скачкова. После обращения в аварийную службу жителям сообщили о неполадках на котельной. Несмотря на заверения о том, что специалисты работают над устранением проблемы, горячее водоснабжение не было восстановлено в течение суток.

После повторного обращения в аварийную службу спустя более 20 часов отсутствия горячей воды жителям не смогли предоставить точную информацию о сроках устранения неисправности.

Учитывая приближение выходных дней, жители переживают, что останутся без воды и в выходной.
Фото: Ростов ру.
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