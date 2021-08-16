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Тысячи жителей Ростова на сутки останутся без воды в конце рабочей недели

Тысячи жителей Ростова на сутки останутся без воды в конце рабочей недели

Тысячи жителей Ростова останутся без воды на сутки с 19 по 20 августа. Об этом сообщили в администрации города 17 августа.

Отключения ожидают людей, живущих на проспекте 40 лет Победы, в домах №№ 81, 81/1, 85/4, 85/5, 85/1, 85, 89/1, 89, 87/1, 81/3, 87/4, 87/2, 91/1, 91/2, 93, 93/2, 95/3, 95, 95е, 95/1, 95/4, 95/5, 95/7, 95/8, 95/9, 93, 93/2, 93/3, 97 и 101. Кроме того, водоснабжение полностью перекроют на улицах Аксайской, Новоселковской и Петрожицкого.

Приостановка подачи воды связана с реконструкцией водопроводной линии. На месте будут работать восемь человек и шесть единиц автоспецтехники. Ростовчанам порекомендовали запастись питьевой водой на время отключений.

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