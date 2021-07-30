В начале рабочей недели тысячи ростовчан останутся без воды. Информацией об этом поделились сотрудники Ростовводоканала.Отключения начнутся с 3 августа и продлятся сутки - до 4 августа. С 9:00 до 9:00 воды не будет в домах на улицах Малиновского, Еременко, частично на Мичуринской, Тружеников и 2-й Краснодарской. Трубы окажутся пустыми из-за переврезки водопровода.Также вода пойдёт со слабым давлением на улицах Толмачева и Лесопарковой.