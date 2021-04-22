В Аксайском районе из-за проверки торговых точек на «Алмазе» образовались огромные пробки
В Аксайском районе образовались многокилометровые пробки при подъезде к Ростову. Актуальную картину дорожного движения утром 27 апреля представил сервис «Яндекс. Карты».
Движение транспорта застыло в районе рынка «Алмаз». Улицы Западная, Малое Зелёное Кольцо и проспект Шолохова замерли в попутном и встречном направлениях.
Затор начинается от Новочеркасского шоссе. Общий километраж пробки составляет примерно 12 километров.
Вероятно, дороги оказались скованными из-за проверки легального нахождения продавцов торговых павильонов на территории «Алмаза».