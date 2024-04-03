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ФК «Ростов» продлит контракт с вратарем Сергеем Песьяковым

ФК «Ростов» продлит контракт с вратарем Сергеем Песьяковым
Футбольный клуб «Ростов» продлит контракт с 35-летним голкипером Сергеем Песьяковым. Об этом на пресс-конференции после кубкового матча с «Химками» заявил тренер вратарей «желто-синих» Виталий Кафанов.

Сергей Песьяков выступает за ФК «Ростов» с 2017 года. За команду он провел 178 матчей. В настоящий момент входит в десятку вратарей, которые провели больше всего матчей за команду в истории клуба.

Контракт вратаря с клубом действует до лета 2024 года. На какой срок будет продлено соглашение, пока не известно. Когда стороны согласуют все условия, будет опубликована официальная информация.
Фото: ФК «Ростов»
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