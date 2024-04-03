ФК «Ростов» продлит контракт с вратарем Сергеем Песьяковым

Фото: ФК «Ростов»

Футбольный клуб «Ростов» продлит контракт с 35-летним голкипером Сергеем Песьяковым. Об этом на пресс-конференции после кубкового матча с «Химками» заявил тренер вратарей «желто-синих» Виталий Кафанов.Сергей Песьяков выступает за ФК «Ростов» с 2017 года. За команду он провел 178 матчей. В настоящий момент входит в десятку вратарей, которые провели больше всего матчей за команду в истории клуба.Контракт вратаря с клубом действует до лета 2024 года. На какой срок будет продлено соглашение, пока не известно. Когда стороны согласуют все условия, будет опубликована официальная информация.