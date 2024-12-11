«ТНС Энерго» снова обложило ростовчан «футбольным налогом»

Фото: ФК Ростов

ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» потратит 208 миллионов рублей на рекламный контракт с главным донским футбольным клубом. Энергогигант будет пиарить себя с помощью ФК «Ростов» до 17 января 2026 года. Об этом пишет изданиеЛоготип «ТНС Энерго» продолжит находиться на стадионе «Ростов Арена», официальном портале клуба, а также на всех комплектах игровой формы.Компания является практически монопольным розничным продавцом электроэнергии в Ростовской области. По данным самой организации, в 2023 году она обслуживала 1,8 миллионов лицевых счетов. Выручка компании составила более 61 миллиарда рублей.Однако в каждом заработанном рубле находится «футбольный налог». По сути, компания выплатит ФК «Ростов» 208 миллионов рублей за эфемерные рекламные услуги. Если разделить сумму контракта на число абонентов, то получится, что каждый из них платит донскому клубу 115 рублей.Для чего нужна реклама организации, которая единолично и безраздельно господствует на рынке поставок электроэнергии? Непонятно, что именно собирается рекламировать ТНС. Ведь с исчезновением логотипа с футболок игроков никто не перестанет покупать электроэнергию.