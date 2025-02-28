«ТНС Энерго» пытается отсудить у «Ростовской транспортной компании» 3 млн рублей
ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» подало иск на «Ростовскую транспортную компанию». Заявление было направлено в суд 13 февраля.
Энергетическая компания намерена взыскать с муниципального предприятия около 3,3 миллиона рублей. Сведения о предмете спора пока не разглашаются. Вероятной причиной иска стали неоплаченные счета за свет.
Арбитражный суд Ростовской области принял дело в производство. Заседание запланировано на 11 марта.