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«ТНС Энерго» пытается отсудить у «Ростовской транспортной компании» 3 млн рублей

«ТНС Энерго» пытается отсудить у «Ростовской транспортной компании» 3 млн рублей
ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» подало иск на «Ростовскую транспортную компанию». Заявление было направлено в суд 13 февраля.

Энергетическая компания намерена взыскать с муниципального предприятия около 3,3 миллиона рублей. Сведения о предмете спора пока не разглашаются. Вероятной причиной иска стали неоплаченные счета за свет.

Арбитражный суд Ростовской области принял дело в производство. Заседание запланировано на 11 марта.
Фото: Ростов.Ру
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