Тельцы отправят на море, Стрельцам улыбнется удача в делах: гороскоп на неделю
Последняя полноценная неделя июня будет успешной для желающих поехать на море. Удача улыбнется не только тем, кто собирается в отпуск. На этой неделе самое время закончить начатые дела и подписать важные документы. Кому лучше взять тайм-аут, а кому - погрузиться в работу, рассказал астролог Антонина Кариер.
♈ Овен —Удачна неделя для решения вопросов, связанных с семьей и недвижимостью. Но в конце недели возможны конфликтные ситуации на почве финансовых расходов.
♉Телец —Движимые желанием отдыха можете отправиться к морю или встретиться с приятными сердцу людьми. Вероятность ссор с членами семьи возрастет к концу недели.
♊ Близнецы —Может поступить заманчивое предложение на службе, расширяющее ваши возможности и полномочия. Представится шанс для достижения ваших целей и желаний!
♋Рак — Появиться возможность заявить и продемонстрировать свою профессиональную экспертность. Желающие сменить обстановку- смогут выехать за рубеж или уехать подальше от дома.
♌Лев —Довольно напряженная неделя намечается. Фокус внимания на раздражающие внешние факторы. Постарайтесь энергию расходовать не на негативную реакцию, а на урегулирование возникающих ситуаций.
♍Дева — Вам могут оказать помощь или поддержку влиятельные или щедрые люди. Зависшие вопросы должны разрешиться.
♎Весы — Чем менее страстно вы отнесетесь к решению поставленных задач, тем быстрее с ними справитесь.
♏Скорпион — Вы активны, ваши силы направлены на борьбу с возникающими препятствиями и на достижение намеченных целей. У людей, открытых к новым знакомствам-может завязаться роман.
♐Стрелец —Вам удастся договорится со сложными клиентами, подписать новые договора, запустить мероприятие обучающего формата.
♑Козерог —Знакомство или сотрудничество с высокопоставленным или известным человеком. При этом у вас присутствует желание превосходства и прослеживается эмоциональная нестабильность в отношениях.
♒Водолей —Неожиданная ситуация дома или межличностные отношения заставят вас нервничать. Логическое рассуждение поможет найти верное решение. Вас порадует вознаграждение или бонусы от рабочего процесса.
♓Рыбы —Романтическое настроение с ноткой ревности царит в течение недели. Прием гостей, посещение торжественного мероприятия или увеселительных заведений.