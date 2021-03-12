Стрельцам улыбнется удача в поездках, а Тельцы поскандалят с друзьями: гороскоп на неделю
На этой неделе представители знаков Зодиака будут погружены в свои дела. Ближайшие семь дней будут насыщены общением и всевозможными поездками. Подробный гороскоп для ростовчан составила астролог Антонина Кариер.
♈ Овен — неделя насыщена коммуникациями и перемещениями. Для возможности успеть выполнить все задуманное необходимо планировать свое время.
♉ Телец — с друзьями могут возникнуть разногласия. В вопросах финансов будет возможность быстро заработать и быстро потратить.
♊ Близнецы — успешность дел всецело зависит от вашей собранности, внимательности, активности и настойчивости.
♋ Рак — на этой неделе вы будете востребованы и популярны, если сможете успокоить поток внутренних сомнений.
♌ Лев — если вы готовы к риску, конкуренции и соперничеству, то эта неделя принесет вам контракты и заказы на серьезные суммы.
♍ Дева — в работе необходимо быстро принимать решения, но не суетиться. Могут быть споры с партнерами. Чем убедительнее ваша речь, тем быстрее погаснет конфликт.
♎ Весы — события будут происходить быстро. Постарайтесь упорядочить рабочий процесс, в противном случае можете запутаться в документах.
♏ Скорпион — вам предстоит перелопатить большой объем информации. В расчетах могут быть ошибки. Не спешите подписывать документы и договоры без внимательного изучения содержимого и уточнения сроков выполнения.
♐ Стрелец — удачная неделя для интеллектуальной деятельности, поездок. В переговорах, в общении с людьми проявите решительность и напор. Аргументируйте свои доводы.
♑ Козерог — для реализации намеченных планов вам потребуется самообладание и дисциплина. Контролируйте поток мыслей.
♒ Водолей — вы способны на решение сложных задач. Но на этой неделе сказанное может отличаться от сделанного, обещанное трудно выполнить, временные рамки нарушатся.
♓ Рыбы — вам предстоит контактировать с множеством людей или выполнить большой объем работы. А с внутренним раздражением поможет справиться честный и открытый разговор.